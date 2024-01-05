السودانى: الهجوم على الحشد الشعبى ضربة للأعراف والمواثيق بين العراق وأمريكا

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن الهجوم الذي استهدف أحد مقار الحشد الشعبي يُعد ضربة لكل الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده لن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه، مشددًا على أن الحكومة العراقية هى المخولة بفرض القانون وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق.

وأكد العراقي: "نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره".