الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكومة الأردن: استهداف القاعدة وقع خارج حدود المملكة

استهداف القاعدة
استهداف القاعدة

أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن الهجوم على الجنود الأمريكيين واستهداف القاعدة  وقع خارج حدود المملكة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين نفذته جماعات مجعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق.

وقال خلال تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية": "3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة، على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا".

وكانت أفادت وكالة الأخبار الفرنسية، ونقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بمقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن. 

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