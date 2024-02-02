الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: استمرار القصف وإطلاق النار فى محيط مستشفى الأمل بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، عن استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في  خان يونس

دخول مرضى الكلى فى خطر لتعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار

وأشارت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان لها اليوم، إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، مؤكدا دخول مرضى الكلى في خطر جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار.

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كما حذرت "الهلال الأحمر الفلسطيني" من اقتراب مخزون الأكسجين على النفاد مرة أخرى.

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تنتشل جثامين 6 شهداء من مخيم البريج

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها، وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

قوات الاحتلال تستهدف مواطنين فى مدرجات ملعب بغزة كانوا يحاولون التقاط إرسال الاتصالات

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدرجات ملعب في مدينة غزة، عندما كانوا يحاولون التقاط إرسال الاتصالات والإنترنت.

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وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط منطقة الشيخ زايد وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الديري في حي النصر شرق رفح.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل، التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، وأصيب 13 مواطنا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل خانيونس النازحين مرضى الكلى

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