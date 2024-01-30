الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل فى خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء الثلاثاء، ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في محافظة خان يونس بقطاع غزة، تحت تهديد السلاح وإطلاق النار والقذائف.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أن طواقم الجمعية والنازحين الآن تحت خطر شديد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تطالب النازحين والطواقم بإخلاء المبنى تحت تهديد السلاح، منوهة بأن الاتصال منقطع عبر موجة الاتصال اللاسلكي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و751 شهيدًا، و65 ألفًا و636 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدًا و249 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان، إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.