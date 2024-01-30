روسيا تحذر من أعمال تزعزع استقرار الشرق الأوسط

صرّح متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الثلاثاء، بأن بلاده لا ترحب بأي أعمال تؤدي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، قائلا إن الوقت حان لاتخاذ خطوات لخفض التوتر.

يأتي ذلك التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، بأن بلاده سترد بشكل مناسب على استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية- السورية، أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

بيسكوف: لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

ونقلت وكالة تاس الروسية عن "بيسكوف" قوله، لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات الصراع المفرطة التي نلاحظها في المنطقة، موضحا أن موسكو ترحب بالخطوات التي تؤدي إلى خفض التوترات.

وأضاف نعتبر مستوى التوتر بشكل عام مثيرا للقلق للغاية، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات لخفض التوتر، مشيرا إلى أن خفض التوتر هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع انتشار الصراع، خاصة في الشرق الأوسط.

وأكد بيسكوف أن خفض التصعيد مهم للغاية لروسيا، خاصة في الشرق الأوسط، لتفادي الصراع بطريقة أو بأخرى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة أمريكية شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.