الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحذر من أعمال تزعزع استقرار الشرق الأوسط

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

صرّح متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الثلاثاء، بأن بلاده لا ترحب بأي أعمال تؤدي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، قائلا إن الوقت حان لاتخاذ خطوات لخفض التوتر.

يأتي ذلك التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، بأن بلاده سترد بشكل مناسب على استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية- السورية، أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

 بيسكوف: لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

ونقلت وكالة تاس الروسية عن "بيسكوف" قوله، لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات الصراع المفرطة التي نلاحظها في المنطقة، موضحا أن موسكو ترحب بالخطوات التي تؤدي إلى خفض التوترات.

وأضاف نعتبر مستوى التوتر بشكل عام مثيرا للقلق للغاية، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات لخفض التوتر، مشيرا إلى أن خفض التوتر هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع انتشار الصراع، خاصة في الشرق الأوسط.

وأكد بيسكوف أن خفض التصعيد مهم للغاية لروسيا، خاصة في الشرق الأوسط، لتفادي الصراع بطريقة أو بأخرى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة أمريكية شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

الكرملين بيسكوف دميترى بيسكوف الشرق الأوسط التوتر

مواد متعلقة

لقصور في حماية بعض المودعين.. بريطانيا تفرض غرامة 73 مليون دولار على "HSBC"

اتهامات لإسرائيل بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين فى غزة

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصًا

مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى عائلات الرهائن الأمريكيين فى البيت الأبيض.. اليوم

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسى فى حرب غزة

مقتل 22 مدنيًا فى هجوم على قرية فى غرب النيجر

عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات يهز منطقة حدودية بين قرجيزستان والصين

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل| كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى