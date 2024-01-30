الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود ثلاثة صواريخ أوكرانية أطلقت من راجمات "أوراجان".

 

وأوضحت الوزارة - في بيان لها وفقًا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية - "أن القوات الروسية نجحت في التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام راجمات (أوراغان الصاروخية)"، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثلاثة صواريخ فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

 

وأكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، عدم وقوع إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على المادية.

 

وكانت منظومات الدفاع الجوية الروسية قد أسقطت أمس طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود، حيث تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للبيان الروسي.

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