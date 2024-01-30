الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى عائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض.. اليوم

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وتتواجد العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة في واشنطن العاصمة الأسبوع الجاري، بما في ذلك رونين وأورنا نيوترا، والدا عمر نيوترا؛ روبي تشين، والد إيتاي تشين؛ عدي وياعيل ألكسندر، والدا إيدان ألكسندر؛ وليز نفتالي، عمة أبيجيل إيدان الكبرى، التي تم إطلاق سراحها كجزء من صفقة الرهائن في نوفمبر.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن عائلات أخرى ليست في المدينة قد تتصل بالاجتماع.

ويأتي الاجتماع، الذي وصفه مسؤول الإدارة بأنه روتيني، في الوقت الذي كان فيه المفاوضون يعملون على تأمين صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أمس أنه تم الاتفاق على إطار واسع لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بين المفاوضين في باريس في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول مطلع على المحادثات.

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصا

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل