الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لقصور في حماية بعض المودعين.. بريطانيا تفرض غرامة 73 مليون دولار على "HSBC"

بنك إتش.إس.بي.سي
بنك إتش.إس.بي.سي "HSBC

فرضت بريطانيا غرامة قدرها 57.4 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) على بنك إتش.إس.بي.سي "HSBC" بسبب قصور خطير في حماية بعض المودعين على مدى عدة سنوات، في أول عقوبة من نوعها بموجب القوانين البريطانية المعنية بحماية العملاء في حال تعثر البنوك.

 البنك أخفق في أن يحدد بدقة الودائع المؤهلة للحصول على خطة تعويض

وقالت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا، الثلاثاء، إن بنك إتش.إس.بي.سي "HSBC" أخفق في أن يحدد بدقة الودائع المؤهلة للحصول على خطة تعويض الخدمات المالية البريطانية والتي تحمي أموال العملاء النقدية حتى 85 ألف جنيه إسترليني.

وبلغت الإخفاقات في وحدة للبنك، تبين أنها حددت بشكل غير صحيح، 99 % من الودائع المؤهلة باعتبارها غير مؤهلة، حدا جعل بنك إنجلترا يرى أن ذلك كان من شأنه أن "يقوض بشكل ملموس" أي جهود تبذلها الهيئات التنظيمية لإنهائها.

وأوضحت هيئة الرقابة الاحترازية أنها خفضت الغرامة المفروضة على البنك إلى 57 مليون جنيه إسترليني بدلا من 96.5 مليون جنيه إسترليني بسبب تعاونه في أثناء التحقيقات.

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