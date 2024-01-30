الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهامات لإسرائيل بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين في غزة

غزة
غزة

اتهم مسؤول بالقطاع الطبي في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية لعدد من الجثث التي تسلمتها وزارة الصحة في غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه بعد معاينة الجثث التي سلمها الاحتلال تبين سرقته أعضاء من بعضها.

ولفتت "وفا" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد احتجز 110 جثامين من مجمع الشفاء الطبي ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ، في نوفمبر الماضي، وقام بتسليم 100 منها يوم الثلاثاء.

وأشارت "وفا" إلى أنه تم دفن جثامين 100 مواطن استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، في مقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا للوكالة، فإن اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقال المسوؤل إن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل عن عملية تسليم الجثث.

غزة قطاع غزة وزارة الصحة الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

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