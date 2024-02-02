جنرال إسرائيلى: الجيش غير قادر على حمايتنا

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، اليوم الجمعة، إن الجيش اليوم غير قادر على حماية إسرائيل، وقادته الذين يحملون على ظهورهم أكبر إخفاقات الصهيونية لا يفهمون ذلك.

وأضاف بريك في تصريحات صحفية، أن الفشل لم يكن حدثًا استثنائيًا بل عملية متراكمة منذ سنوات، متابعًا "من هم اليوم على رأس الجهاز الأمني والعسكري الإســرائيلي مسئولون عن الفشل ولا يستطيعون بناء جيش جديد، لأن قدراتهم ضعيفة"، وفقًا لما نقلته شبكة قدس.

بلجيكا تستدعى سفيرة إسرائيل بعد تدمير مكاتب وكالة التنمية التابعة لها بغزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، فجر اليوم الجمعة، عن أنها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، على منصة "إكس" مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قصفت ودمرت، إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.

وقال فان ويتر جميعنا في إينابيل مصدومون باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك، ناشرًا صورتين إحداهما للمبنى، حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف الإسرائيلي، والثانية لكومة من الركام.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه التاسع عشر بعد المئة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.