الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام إسرائيلى: حوالى 20 صاروخًا أطلقت نحو كريات شمونة

فلسطين
فلسطين

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، وذكرت القناة الـ13 العبرية أن ما يقارب الـ20 صاروخًا أطلقت نحو كريات شمونة.

كما دوت صافرات الإنذار قبل قليل في سنير بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

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وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم اعتراض طائرة مشبوهة اجتازت الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الليلة الماضية.

يأتي هذا بالتزامن مع القصف والعدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ووقوع عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين.

شهادات مروّعة لمواطنين من غزة أفرج عنهم الاحتلال عقب اعتقالهم وتعذيبهم

من جانب آخر، كشفت شهادات مواطنين من قطاع غزة، أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقالهم لأسابيع، عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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واعتقلت قوات الاحتلال، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، المئات من المواطنين الفلسطينيين، خلال اجتياحها البري لشمال ووسط وجنوب القطاع، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولًا.

وفي مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة، نقل عدد من المواطنين لتلقي العلاج عقب إفراج قوات الاحتلال عنهم، حيث بدت آثار التعذيب على وجوههم وأجسادهم.

وقال المواطن خالد النبريص (48 عامًا) من مدينة خان يونس: "من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب، وكان الجو باردًا وأعطونا بطانية واحدة وكانوا يرشون علينا المياه".

وأضاف: "خلال الـ72 ساعة الأولى، كان ممنوعًا منعًا باتًا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض، كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة" من الاعتقال.

ويؤكد النبريص: "الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي".

كريات شمونة فلسطين صافرات الإنذار الحدود اللبنانية قطاع غزة

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