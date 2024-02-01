الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الكتاب| يوسف القعيد: حرب الإبادة في فلسطين تُثبت أننا أمام عدو الأمس والغد

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

قال الروائي يوسف القعيد إن جريمة الإبادة الجماعية التي تعيشها فلسطين اليوم، تؤكد أننا أمام عدو الأمس والغد، مشيرا إلى أن العلاقة بالوطن شيء مهم جدا، وهي الهم الأساسي الذي يتحرك به، فلا  يوم يمر بدون كلام لصهيوني منحط عن محاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

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وأشار خلال مناقشته لكتاب "يوميات طبيب سيناوى.. السنوات العجاف ومحنة الاحتلال"، للكاتب صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى أن المؤلف وضع يده على منطقة مهمة وحياة متكاملة، قائلا: هذا من أهم كتب معرض هذا العام وصلاح سلام تجربة انسانية مهمة عن أهم جزء من أرض الوطن.

معرض الكتاب 2024


تابع القعيد: قصتي مع صلاح سلام مرتبطة بسيناء، فلدي تجربة طويلة وقت التجنيد تحتل جزءا كبيرا في وجداني، وفي مكتبتي جزء خاص عن سيناء التي كانت قضية عمرنا في القوات المسلحة إلى أن تم تحريرها بشكل كامل.
وعن الكتاب قال: يؤكد لنا أن كتابة الواقع قد تكون أهم من الأشكال الفنية، أحيانا تصل إلى القلوب بشكل جيد جدا، فأدب اليوميات إن خاصم الصدق أو تسللت إليه المبالغات يفقد مبرر وجوده، وهذا الكتاب جذاب ينطلق من منطقة الصدق وهو محاولة صادقة وجيدة عن تجربة سيناء بين تجربة الاحتلال وتحريرها بفضل قواتنا المسلحة. 

جاء ذلك خلال ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان "يوميات طبيب سيناوى.. السنوات العجاف ومحنة الاحتلال"، للكاتب الدكتور صلاح سليم اليوم.

 

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