بـ"الإسكيت".. الطفلة أسماء تخطف أنظار رواد معرض الكتاب

ترتدي الإسكيت “حذاء التزلج”، وتلعب به في ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ترفع جناحيها كالطائر، وتُحاول أن تزيد من سُرعتها لقطع مسافات أكبر، ينظر إليها الزوار ويتفاعلون معها ثُمّ يقومون بالتصفيق لها، فتقوم هي ببذل جهد أكبر، في محاولة لاستعراض مهارتها، وإثبات تمكّنها للُعبة التي احترفتها قبل عامين، وشجاعتها التي أظهرتها سريعًا، في مشهد لفت أنظار الجمهور وخطف ابتسامتهم في الحال.



طفلة تُدعى “أسماء” لم تتجاوز الـ 10 سنوات، استطاعت أن تخطف أنظار رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، بعد أن قامت باستعراض مهارتها واحترافها للُعبة التزلّج، داخل ساحات المعرض في ثامن أيامه.

تقول الطفلة أسماءعندما التقطتها عدسة الدستور بمعرض الكتاب، إنَّ لُعبة التزلّج هوايتها منذُ الصغر، مُشيرة إلى احترافها للُعبة قبل عامين، وذلك بعد أن شاهدت الأطفال يلعبونها عبر التلفاز، وهو الأمر الذي دفعها لتجربة اللُعبة الشهيرة واحترافها في سنة مبكرة.

وتُضيف، أنَّها حرصت على حضور اللُعبة معها، لقضاء وقت ممتع مع أسرتها على مدار فاعليات المعرض، اليوم الخميس، والذي بدأ في الرابع والعشرين من يناير الماضي، وينتهى في السادس من فبراير المُقبل 2024.

ومن جه آخرى، التفّ أطفال المعرض حولها، لتشجيعها على استكمال التزلّج وسط هتافات مُبهجة من قبل الزوار.

*معرض القاهرة الدولي للكتاب*

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.