اليونيسف: 16 ألف طفل فلسطينى فى غزة دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم

أكدت منظمة "اليونيسف"، وفقا لتقديراتها، أن 16 ألف طفل فلسطيني في غزة دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت "اليونيسف" عن أن سوء التغذية والأمراض يهددان 1.1 مليون طفل بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود نحو 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة.