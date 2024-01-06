اليونيسيف: سوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل بقطاع غزة

أعلنت "اليونيسيف"، أن سوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود نحو 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة.

وأضاف متحدث "اليونيسف"، الخميس الماضي، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أنهم سيعملوا مع شركائهم على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين.