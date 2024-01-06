الاحتلال يقصف قرى جنوبي لبنان وتضرر البنى التحتية في عيتا الشعب

قصف الاحتلال الإسرائيلي قرى جنوبي لبنان، وتضرر البنى التحتية في عيتا الشعب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وقالت مراسلة فضائية "الغد"، من جنوب لبنان، إنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو بلدة شتولا بالجليل الغربي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء أمس الجمعة، أن هناك رغبة أمريكية في تحقيق إسرائيل مجمل أهدافها من العدوان على غزة، وخصوصًا القضاء على حركة حماس.



وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تريد تنفيذ الخطط الإسرائيلية بأسلوب يعتمد على تغيير تكتيك المعركة، ليعتمد على "تخفيف" حدة العدوان على غزة، من أجل عدم إحراج أمريكا أمام الأصدقاء في المنطقة.