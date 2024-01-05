"القاهرة الإخبارية": مقاطع فيديو تكشف وحشية اعتداءات الاحتلال على "مسنة"

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن اليوم هو الأكثر في عدد المصلين بالمسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر، حيث أدى 15 ألف مصل صلاة الجمعة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال حالت الآلاف من المقدسيين من أداء الصلاة، علاوة على الاعتداءات بالضرب المبرح للمصلين.

وتابعت: "كان هنالك اعتداء على المصلين بالضرب المبرح واستخدام المياه العادمة والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية".

وواصلت: "هناك مقاطع فيديو لاعتداء قوات الاحتلال على مسنة اجتازت الحواجز، رغم أنها تفوق في عمرها العمر المصرح به".

وأوضحت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت معظم الناشطين في مدينة القدس، مشيرة إلى أن جميع من اعتقلوا في هذه الفترة كان بسبب تهم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.