إلهام شاهين تتصدر الترند.. تصريحات لا تُنسى ضد الجماعة الإرهابية

وقفت أمام "الإخوان"، دون خوف، واعتبرت نفسها الشرارة الأولى لتجرئ الناس عليهم، وبجرأتها المعهودة قالت في وجوههم إنهم "كلاب سلطة"، وليست لهم علاقة بالدين أو الإسلام، فخاضت الفنانة إلهام شاهين، معركة شرسة معهم وتسببت في سجن أحد أعضاء جماعة "الإخوان الإرهابية"، وهو الشيخ عبدالله بدر.

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، ترند جوجل، بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ63، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تمنت أن يكون عامها أفضل.

ومن خلال السطور نستعرض أبرز تصريحات الفنانة إلهام شاهين، والتي لا تنسى ضد الجامعة الإرهابية سواء كان في وقت توليهم حكم البلاد أو بعد نجاح الشعب المصري في لفظهم على المستوى السياسي من خلال الثورة المجيدة 30 يوينو.

إلهام شاهين: أطالب بسحب الجنسية من "مهدي عاكف"

وفي عام 2013، طالبت الممثلة إلهام شاهين السلطات المصرية بسحب الجنسية من المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بسبب التصريحات المنسوبة له والتي قال فيها "طز في مصر".

وقالت شاهين: "لو إحنا محترمين واحد زي ده لازم يتسحب منه الجنسية المصرية، اللي مش بيحب مصر يمشي بقى ويسيبوها للناس اللي بتعشق تراب البلد، مش مسموح لأي حد يهين مصر".

إلهام شاهين: كنت مُستهدفة من قبل "جماعة الإخوان الإرهابية"

وفي ذكرى إحياء ثورة 30 يونيو، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، لأنها أول من تحدثت في أحد البرامج في دولة لبنان، تحديدًا بعد تولي محمد مرسي الحكم بستة أيام.

وأكدت خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الجميع كان في حالة صمت وحزن بعد تولي مرسي الرئاسة، وكان المذيع يهنئها بقدوم الرئيس، موضحة أنها ردت على المذيع اللبناني قائلة: "مفيش رئيس"، وقلت له إننا لا نقبل أن يتاجر أي شخص باسم الدين ويحكم مصر وأراهن أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر.

إلهام شاهين: سعيدة بجرأتي قصاد الإخوان

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها، بانتصارها على الإخوان، وقالت: "وقفت قدام الإخوان فترة حكمهم، وانتصرت عليهم وخدت حكم عليهم، ودخلت واحد السجن 3 سنين، كان بيشتم في كل أهل الفن والفكر والثقافة، وأغلقت قناة تليفزيونية إخوانية بحكم المحكمة، وكانت أول قناة في الكون تغلق بحكم محكمة؛ لأنهم كانوا بيشتموا في الفن والثقافة والفكر، وسعيدة إن ده حصل خلال حكمهم، مش بعد انتهاء حكمهم؛ لأنهم كانوا فاهمين إنهم امتلكوا زمام الأمور".