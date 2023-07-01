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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين: دافعت عن الفن وحبست الإخوان وقت حكمهم

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيه أنقذت مصر من حكم الإخوان، لافتة إلى أن ذلك كان أعظم إنجاز حصل خلال السنوات القليلة الماضية؛ لأنه لولاها لحدثت كارثة كبيرة إذا أكملنا تحت مظلة هذا الحكم.

وأشارت إلى أن هذا الحكم كان كارهًا للفن والثقافة ولم يكن لديه أي أنتماء لوطنه، والذي كان يقوم طوال الوقت بتزييف الحقائق الخاصة بالدين، فهما متاجرين به وهم في الأساس طالبي سلطة ويستخدمون الدين للعب بمشاعر الناس.

وتابعت قائلةً: "الحمد لله أن 30 يونيه حدثت، فهو يوم عظيم في تاريخ الشعب المصري، والحقيقة قوته في هذا الشعب والأعداد الرهيبة التي نزلت في هذا اليوم والتي كانت أكثر من كل التوقعات وبدورها أذهلت العالم، فأصبح العالم يضرب بنا المثل، في قوة شعبنا وكيفية استطاعته لتحقيق المستحيلات لأن كل ما حدث هو أمرًا أعتبره الناس من المستحيلات، وهي فكرة أن الأخوان يمشوا من الحكم، فأنا أرى أن ذلك بمثابة إنجاز عظيم" .

وقالت إلهام شاهين، إن الفترة التي أراها بالسوداء في تاريخنا والتي حكموا فيها، إحنا مش عايزين نتكلم فيها ولا نروج ليها إحنا نسيناها بكل المرارة والقذارة التي رأيناها، وأنا أكثر واحدة رأت ذلك والحمد لله أنا رفعت قضايا على كل المتطاولين على الفن وأهل الفن مش عليا أنا فقط، وخدت أحكام، والقضاء كان الحقيقة قضاء عادل ومحترم جدًا، فقد استطعت أن أخذ الثأر من كل من شتم في الفن والمفكرين والكتاب، وحبست الإخوان أثناء حكمهم، حتى أن القناة التي كانت مفتوحة لإهانة الفنانين والمفكرين والمثقفين أغلقت بحكم محكمة".

وتابعت قائلةً :"الحمد لله انتصرنا على كافة المستويات حتى وهم لازالوا في الحكم، بس إحنا كلنا كنا متأكدين أن دي مرحلة مؤقتة جدًا، وأنها لابد أن تنتهي، وقد انتهت والحمد لله على خير، ومصر في وقتنا الحالي تعيش في تقدم وبتتغير للأفضل في كل يوم، حتى إذا كنا نعاني قليلًا من بعض المشاكل الاقتصادية المتراكمة، لكنني أؤمن أن المستقبل سيكون أفضل، فنحن نبني بلد جديدة بكل المستويات، والأوضاع أعتقد أنها في طريقها للانصلاح بشكل شبه كامل، فهناك أشياء كثيرة قد اتصلحت والجميع يرى ذلك، ويكفي أن مصر لم يعد بها عشوائيات أصبحت الناس جميعًا تعيش في منازلها حتى نحترم أدميتنا".

وأستكملت :"كل شيء اختلف حولنا شكل الشوارع والطرق، فالمشاوير اللي كنا بنروحها في ساعتين بقينا بنروحها في نص ساعة، فهناك أشياء كثيرة اختلفت في البلد وأصبحت أجمل، فالشوارع باتت أحلى وأصبحنا مهيئين أن مصر تصبح دولة سياحية قوية جدًا، وقد بدأنا في ذلك بزيادة أعداد السياح؛ لأن لو السياحة أصبحت قوية ده هينقل مصر في مكانة أخرى تمامًا، هيدخل لها عملة صعبة، والسياحة بتشغل كل حاجة في البلد".

الشعب المصري الفنانة الهام شاهين ثورة 30 يونيه لفنانة إلهام شاهين يونيه

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