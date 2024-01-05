الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 22600 شهيد

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر، إلى 22600 شهيد، و57910 جرحى، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح، مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة.

الصحة الفلسطينية 7 أكتوبر العدوان الإسرائيلى 22600 شهيد 57910 جرحى

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