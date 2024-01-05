الأمم المتحدة: 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل على المنطقة الحدودية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف أطراف عدة بلدات جنوبي لبنان

وكانت أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل، باستهداف غارات جوية إسرائيلية، أطراف عدة بلدات جنوبي لبنان طالت شظاياها موقعًا للجيش اللبناني.

فيما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الخميس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.