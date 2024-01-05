الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد القرار "السودانى".. "القاهرة الإخبارية": بدء العد التنازلى لخروج القوات الأجنبية من بغداد

هبة التميمي
هبة التميمي

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة العراقية، يخص إنهاء وجود "التحالف الدولي"، في العراق.

التحالف الدولي تجاوز كل الحدود بعد استهدافه المتكرر مقار الحشد الشعبي

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحالف الدولي تجاوز كل الحدود بعد استهدافه المتكرر مقار الحشد الشعبي، رغم التحذيرات العراقية المتكررة من استمرار تلك السياسات العدوانية.

وتابعت: "الحكومة قررت تشكيل لجنة ثنائية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهو قرار نهائي، وسوف تستكمل الإجراءات من خلال تلك اللجنة".

وشهدت بغداد، مساء أمس، مراسم تشييع ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرقي بغداد بحضور قيادات بارزة في الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

الحكومة العراقية التحالف الدولى العراق بغداد رئيس الحكومة العراقية

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