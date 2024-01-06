السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 110 أشخاص

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 110 أشخاص.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في دمار هيكلي شامل واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان.

ويعتقد مسئولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضررًا، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرون تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصًا في عداد المفقودين في المقاطعة، حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدًا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.

زلزال اليابان ضحايا زلزال اليابان القاهرة الإخبارية مدينة واجيما اليابان

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