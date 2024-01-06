القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 110 أشخاص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 110 أشخاص.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في دمار هيكلي شامل واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان.

ويعتقد مسئولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضررًا، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرون تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصًا في عداد المفقودين في المقاطعة، حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدًا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.