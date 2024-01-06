السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آليات إسرائيلية تتوغل وفصائل فلسطينية تقاوم.. ماذا يحدث فى خان يونس؟

آليات إسرائيلية
آليات إسرائيلية

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، لافتًا إلى أن هناك عشرات الشهداء والمصابين في قصف للاحتلال على خان يونس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية من رفح الفلسطينية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات عنيفة تدور الآن في مناطق عدة بقطاع غزة، وخاصة الوسط والجنوب.

وأوضح أن الفصائل أعلنت تمكنها من إسقاط وإعطاب عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وإصابة الجنود إصابة مباشرة، متابعًا: "المنطقة الوسطى تتعرض لقصف عنيف من الزوارق الحربية والمدفعية الإسرائيلية، والتي تسقط فوق الرءوس بشكل عشوائي".

تصاعد في وتيرة القصف الإسرائيلي 

وتابع: "نتحدث عن 30 ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، في ظل عدم توقف العدوان الإسرائيلي دقيقة واحدة"، مؤكدًا أن هناك تصاعدًا في وتيرة القصف الإسرائيلي.

وحول المستشفيات، قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه منذ الأيام الأولى للعدوان، وفي ظل الأعداد الكبيرة للمصابين والشهداء، أعلنت عدد كبير من المسشفيات حالة الشلل العام، حيث نشاهد الأطباء يقومون ببعض الإجراءات والفحوصات للمصابين وهم ملقون على الأرض، علاوة على وجود أزمة دوائية كبيرة، تنعشها بعض المساعدات التي تعبر من معبر رفح.

وواصل: "هناك استمرار لنزوح الفلسطينيين، من وسط قطاع غزة، إلى جنوبه"، مرددًا: "رفح الفلسطينية تعاني بفعل الأعداد الكبيرة من النازحين".

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