القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان السوري المحتل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، أعلن خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية، عن استمرار تبادل إطلاق النار والقصف المدفعي في الجولان السوري المحتل منذ ساعات وحتى الآن.

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية، في رسالة له على الهواء مباشرة، عن استهداف موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا، فضلًا عن استهداف جيش الاحتلال الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري.