الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السورى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية، عن استمرار تبادل إطلاق النار والقصف المدفعي في الجولان السوري المحتل منذ ساعات وحتى الآن.

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية، في رسالة له على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، عن استهداف موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا، فضلًا عن استهداف جيش الاحتلال الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري.

وكان ذكر موقع "درعا 24" أن "أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية سقطت في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية".

وتشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في سوريا، تزعم أنها مصدر "قلق" بالنسبة إليها.

سوريا لجولان السوري الجولان السورى موقعين للقوات الحكومية السورية محافظة درعا

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