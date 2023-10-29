"القاهرة الإخبارية": أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف ريف القنيطرة بجنوب سوريا

أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت القناة قد أفادت بمقتل 8 عسكريين سوريين، وأصيب 7 آخرون جراء عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي اتجاه الجولان السوري المحتل.

استهداف بنى تحتية وأسلحة تابعة للجيش العربي السوري

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء الماضى، عن استهداف بنى تحتية وأسلحة تابعة للجيش العربي السوري.