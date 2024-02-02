الاستخبارات الإيرانية تكشف شبكة جواسيس على علاقة بالموساد

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم، عن الكشف عن شبكة جواسيس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الاستخبارات الإيرانية: "تعرفنا على عدد من الجواسيس في العاصمة طهران ومحافظات إيرانية وتعاملنا معهم"، وفقا لما نقله المركز الوطني الفلسطيني قبل قليل.

وأضافت الاستخبارات الإيرانية أنها كشفت عشرات الجواسيس في 28 دولة، مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

تركيا تعتقل 7 يشتبه بعلاقتهم مع الموساد

وفي السياق، أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، صباح اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية في تركيا اعتقلت 7 أشخاص يشتبه في علاقتهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وفي يناير الماضي، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم في التحقيق في مؤامرة جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد لاستهداف أجانب في تركيا.

وأعلنت تركيا عن أنه تم اعتقال 33 مشتبها بهم، وتجري العمليات للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

وقالت السلطات إن عمليات نفذت في ثماني محافظات ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح إسرائيل، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الإيرانية إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ومحاولة تفجير مركز حساس تابع لوزارة الدفاع بمحافظة أصفهان وسط إيران، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت المصادر الإعلامية أن المعتقلين الأربعة هم: محمد فرامرزي "28 عامًا"، ومحسن مظلوم "27 عامًا"، ووفاء آذر بار "26 عامًا"، وبيجمان فتحي "28 عامًا".

وأكدت منظمات حقوق الإنسان الكردية أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام بحق المعتقلين الأربعة، المسجونين في سجن إيفين بطهران، "في صمت إخباري تام".

وأوضحت أن محكمة الثورة في طهران كانت قد أدانت المواطنين الأربعة، الذين اعتقلتهم السلطات في 22 يونيو 2022 بتهمة "التعاون مع إسرائيل".