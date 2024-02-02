الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جودة عبدالخالق لـ"لشاهد": المصريون متدينون من أيام إخناتون

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن الإخوان خلقت جرحًا كبيرًا في جسد الأمة، وخلقت ما يسمى بالفصيل والذي تغذى بدعم خارجي من الشرق والغرب.

وأضاف، "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار الديني الذي حول الشخصية المصرية لمسخ استطاع على مدار تطوره أن يهزم الدولة عند وصوله للحكم.

 وأكد أنه خاض صراعات كثيرة في صفوف اليسار المصري من هذه الزاوية؛ لأن كل له عدة مآخذ على رفاقه، ومنها أنهم ينظرون للدين على أنه خارج المشهد وهو ينظر إليه على أنه داخله، موضحًا أن المصريين متدينون من أيام إخناتون أبو التوحيد، وأن فهم الشخصية المصرية لابد أن يكون الدين مكون أساسي لأن المشكلة ليست بالدين ولكن في السردية. 

وتابع، أنه عندما حج، الدكتور رفعت سعيد نظر إليه وكأنه مستهجن هل يقول عنه إنه أصبح حاجًا وهو مسحيي، مشيرًا إلى أن وظيفته ليست مهاجمة الإخوان ولكن وضع الدين في نطاقه الصحيح.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

جودة عبدالخالق المصريين متدينون اخناتون أبو التوحيد التيار الديني الإخوان

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