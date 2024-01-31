مجلس أمناء 15 مايو يناقش مشكلات المدينة في أول اجتماعات 2024

عقد مجلس أمناء مدينة 15 مايو أولى جلساته الافتتاحية للعام المالي 2024/25 وبحضور الأعضاء الجدد من السكان والمستثمرين وبعض الجهات الخارجية برئاسة حسين مرسي، رئيس مجلس الأمناء، بحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز، والنواب والمعاونين لرئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بالجهاز والقس أثناسيوس راعي كنيسة البابا شنودة بمنطقة الزرايب، ومسؤول الإدارة الطبية بالمدينة، والإدارة التعليمية والتموين والبيئة والنقل والمواصلات وشرطة التعمير وقسم شرطة 15 مايو.

وناقش المجلس أسباب الأدخنة والروائح الكريهة التي يشمها المواطنون على أوقات متفاوتة وتم المطالبة بسرعة حل جذري من مسؤول وزارة البيئة الذي أوضح أنه جار العمل على رصد المخالفات ببعض المصانع.

وأوضح أنه سيتم شن حملات للتفتيش على جميع المصانع بالمدينة من حين لآخر لرصد جميع المخالفات البيئية.

وفي قطاع التموين تم مناقشة تكثيف منافذ بيع الخبز على مستوى المراحل بالمدينة لتغطية متطلبات المواطنين.

كما تم المطالبة من قبل الأبنا القس أثناسيوس بتزويد الحصة اليومية من رغيف الخبز لأهالى منطقة زهور مايو وبعض الأمور المهمة التى تخص قاطني منطقة زهور مايو.

كما ناقش الجهاز بعض الأمور المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات حيث تم المطالبة بتكثيف وسائل النقل وزيادة عدد الخطوط على مستوى جميع المراحل بالمدينة وخارجها وخصوصا مناطق الإسكان الاجتماعي والمرحلة الثالثة بالمدينة تيسيرا وتلبية لاحتياج السكان بتلك المناطق.