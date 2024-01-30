افتتاح مشروعات خدمية جديدة فى مدينة بدر

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر ، أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية وتشغيلها والتنمية والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وفي سياق متصل، افتتح المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، مشروعين هما الأولان من نوعهما على مستوى المدن الجديدة، وهما "إدارة الصحة المدرسية، وعيادات التأمين الصحى لتلاميذ وطلاب المدارس"، بحضور الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة، والدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية فى الهيئة، والدكتور أحمد عطا مدير الفرع، وبحضور المهندس أيمن جمعة رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

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وأكد عبدالرشيد أن "مبنى إدارة وعيادات الصحة المدرسية الجديد يقع فى حى الأندلس السابع سابقًا فى منطقة C بجوار مدرسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للتعليم الأساسى أمام محطة القطار الخفيف محطة مدينة الروبيكي، وتمت زراعته داخليًا وخارجيًا بالكامل، بجانب توصيل جميع المرافق له".

ولفت إلى أن المبنى تم إنشاؤه بمعرفة الجهاز وتسليمه منذ فترة سابقة إلى هيئة التأمين الصحى بنظام نقل الأصول ومكون من: "عيادات خارجية، صيدلية، وحدة أسنان، غرفة أرشيف، خزنة (إيرادات)، غُرف إدارية، غرفة ممارس، غرفة معمل، غرفة تطعيمات، غرفة نفايات، حمامات رجالى وحريمى، غرفة تعقيم، مخزن، غرفة تحكم (سويتش)، خزانات مياه، غرفة استحقاقات، غرفة كارنيهات، غرفة بطاقات طلاب، غرفة بطاقات مواليد، غرفة علامات حيوية، ملحق جراج سيارات للموظفين سعة (30) سيارة، وملحق جراج سيارات للمواطنين سعة (100) سيارة".

فى سياق متصل، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، أن هذين المشروعين سيخدمان قطاعًا كبيرًا من سكان مدينة حدائق العاصمة ممن لديهم أطفال حديثو الولادة وتلاميذ وطلاب فى المدارس نظرًا لأن خدمات التأمين الصحى تقدم بأسعار رمزية مما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور، كاشفًا أن التأمين يوفر جميع الأدوية والطعوم الخاصة بالمنشآت الطبية للتأمين الصحى والصحة المدرسية فى المدن الجديدة بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية ومنها مدينة حدائق العاصمة.

وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة إيمان صلاح، مدير الشئون الصحية في التأمين الصحي فرع القاهرة، أن المبنى الجديد سيخدم تلاميذ وطلاب وحديثى الولادة فى مدن ومناطق: "بدر، حدائق العاصمة، الشروق، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، هليوبوليس، المستقبل، وصال، مدينتى، الرحاب، والرابية"، متابعة أن مبنى العيادات الإدارة الجديدة سيرحم أهالى "مدينة بدر" والمدن المجاورة من التعب والمشاقة، نظرًا لأنهم كانوا يعانون من الذهاب إلى وسط العاصمة للحصول على خدمات "الصحة المدرسية" فى مدينة نصر ومصر الجديدة، والتى تبعد عن "مدينة بدر" أكثر من 120 ذهابًا وعودة.