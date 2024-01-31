تفاصيل مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بالإسكندرية ورشيد

استقبل المهندس أيمن البزاوي رئيس جهاز مدينة رشيد الجديده، المهندس أشرف فتحي محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق له، في حضور المهندس عصام الشيخ معاون رئيس الجهاز والدكتور المهندس مصطفى النجدي مدير الإدارة العامة للمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حسام حسني مدير إدارة التنفيذ بالجهاز، لإجراء زيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني الجديد غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة بالبحيرة.

استهل المهندس أيمن البزاوي رئيس الجهاز بتقديم عرض تفصيلي عن المدينتين والخطة الاستثمارية ومشروعات المرافق ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية والمعوقات التي تعوق التنفيذ لوضع حلول لها في حضور ممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية.



في سياق متصل، قام وفد هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات التجمع العمراني الجديد غرب كارفور – اسكندريه مشروعات محطات مياه – شبكة الصرف صحى – وشبكات صرف مطر –وشبكات رى – وأعمال حريق والتي تخدم مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها.

وأشار رئيس جهاز إلى أن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها تبلغ 64 برجًا سكنيًا وتنفيذ 310 فيلل سكنية و60 قطعة أرض بنظام الشراكة بالحصة العينية مع المستثمرين بالقطاع الخاص ضمن مبادرة رئاسة الجمهوريه "معًا نبنى المستقبل" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما تابع وفد هيئة المجتمعات العمرانية، تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق ) وكذلك مشروع إنشاء محطة تنقيه بطاقة 2000م3/يوم ومأخذ وخط ناقل بقدرة 5000م3/يوم والذي يخدم مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي ومشروع سكن كل المصريين ( الاسكان المتوسط) ومشروع بشاير الخير (4).



وأشاد المهندس أشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة، بالمجهود المبذول من العاملين بالجهاز والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ.

وخلال البيان، أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث على ضرورة الاستمرار في ضغط وتكثيف الأعمال حرصًا على نهو كافة المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية، حيث تأتي في إطار الزيارة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بضرورة المتابعة الوثيقه والدوريه لكافة المشروعات بالمدن الجديده.