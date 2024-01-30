الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الصالحية يشن حملة للقضاء على سرقة المياه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إدارة التنمية بشن حملة لمكافحة سرقة المياه بالتعاون مع شرطة التعمير فى  إطار الجهود المستمرة لضمان استدامة توفير المياه في المدينة.
وأوضح خالد شاهين، أن الحملة تأتي استجابةً لتقارير إدارة الاحياء حول سرقة المياه واستخدامها غير القانوني، مما يؤثر سلبًا على الإمدادات ويضع ضغوطًا على البنية التحتية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن الحملة تستند إلى التعاون الوثيق بين جهاز المدينة وقوات شرطة التعمير، وستشمل عمليات تفتيش ومراقبة دقيقة للمناطق المشتبه بها.

من جانبه، دعا رئيس شرطة التعمير المواطنين إلى التعاون الكامل مع جهاز المدينة، مشيرًا إلى أن سرقة المياه تعد انتهاكًا للقوانين وتضر بالمصالح العامة، من المتوقع أن تستمر الحملة لعدة أسابيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتورط في سرقة المياه أو يستخدمها بطرق غير قانونية، منوهًا أن تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين خدمات المياه وضمان توفيرها بشكل عادل وفعّال لجميع سكان المدينة. 

وأعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، أنه تعاقد مع الشركات المتخصصة  لتوفير العمالة اللازمة لتأمين وحراسة الكمبوند، كذلك رفع كفاء أعمال  النظافة، وتم  استلام  الأعمال اليوم  وتوزيع العمالة على المواقع.

مدينة الصالحية الشيخ زايد للقضاء التروسيكل ضد سرقة المياه

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