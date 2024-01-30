"الهجوم المميت" يُزلزل أمريكا.. أسرار فشل واشنطن فى صد هجوم "البرج 22"

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية السر وراء فشل الولايات المتحدة في صد الهجوم الذي استهدف قاعدة "البرج 22" العسكرية في الأردن، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 36 آخرين.



ونقل التقرير عن مسئولين أمريكيين أن "الولايات المتحدة فشلت في وقف هجوم مميت على موقع عسكري أمريكي في الأردن، عندما اقتربت طائرة دون طيار معادية من هدفها في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرة أمريكية دون طيار عائدة أيضًا إلى القاعدة".



وأشار التقرير إلى أن "عودة الطائرة الأمريكية دون طيار أدت إلى حدوث بعض الارتباك حول ما إذا كانت الطائرة القادمة صديقة أم عدوة، كما خلص المسئولون حتى الآن، رغم أنهم حذروا من أن التحقيق في الهجوم كان في مرحلة مبكرة".

تفاصيل استهداف قاعدة البرج 22



وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن "الطائرة دون طيار المعادية أطلقت من العراق من قبل ميليشيا تدعمها طهران وضربت الأحياء السكنية في الموقع، فيما تقع قاعدة البرج 22، في الأردن، بالقرب من حدود العراق وسوريا".



وقال مسئول دفاعي أمريكي إن "الولايات المتحدة لم تجد بعد أدلة على أن إيران وجهت هجوم الأحد، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، لكن الولايات المتحدة تقول إن طهران توفر الأسلحة والتدريب والتمويل للجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".



وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين يوم الإثنين: "من الواضح أن هناك مسئولية يجب وضعها على عاتق القادة في طهران".



ويُشير هجوم يوم الأحد إلى تصعيد في الأعمال العدائية ضد القوات الأمريكية، التي جاءت إلى العراق وسوريا والبحر الأحمر والآن الأردن منذ عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة، وقالت إدارة بايدن إنها تريد الرد بقوة كافية لردع حلفاء إيران عن شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية دون التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط.

سيناريوهات الرد الأمريكي على هجوم الأردن

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة تشمل مهاجمة أفراد فيلق القدس شبه العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن، أو ضرب السفن الإيرانية في البحر، أو شن هجوم كبير على مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران، والتي يُعتقد أنها مسئولة، حسبما ذكر المسئولون الأمريكيون الحاليون والسابقون.



وقال المسئولون إن توجيه ضربة داخل إيران يعتبر أقل احتمالًا، بينما قال مسئول عسكري أمريكي إن الرد قد يكون عبارة عن حملة من الضربات الجوية لعدة أيام ضد مجموعة واسعة من المراكز العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة في المنطقة.



والتقى الرئيس جو بايدن، صباح أمس الإثنين، بأعضاء فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة آخر التطورات بشأن الهجوم. وكان من بين المشاركين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ورئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشار الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط. بريت ماكجورك. كان يوم الإثنين هو أول يوم لعودة أوستن إلى البنتاجون منذ أن عولج من سرطان البروستاتا ثم دخل المستشفى بعد ذلك، ولم يخطر وزير الدفاع البيت الأبيض بمشاكله الصحية.



البرج 22 هو قاعدة أمريكية تضم حوالي 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية، هو قاعدة لوجستية ودعم لحامية التنف التي تستخدمها الولايات المتحدة وشريكتها في سوريا لمحاربة تنظيم داعش حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يتعرض البرج 22 للقصف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران منذ أن بدأت هجماتها في منتصف أكتوبر.