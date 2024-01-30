الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وزارة الدفاع الأمريكية تكشف هوية الجنود الثلاثة القتلى فى الأردن

سابرينا سينج
سابرينا سينج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أسماء الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، إن الجنود الأمريكيين الذي قتلوا في الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، هم:

الرقيب ويليام ريفرز، 46 عامًا من كارولتون، جورجيا
الأخصائي كينيدي ساندرز، 24 من وايكروس، جورجيا
المتخصصة بريونا موفيت، 23 عامًا، من سافانا، جورجيا


ووفقا للدفاع الأمريكية، تم تعيين الجنود الأمريكيين جميعًا في سرية المهندس 718، وهي وحدة احتياطية تابعة للجيش الأمريكي مقرها في فورت مور، جورجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

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