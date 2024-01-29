إجراءات عاجلة من بايدن لمواجهة تمرد ولاية تكساس.. هل تتفكك الولايات المتحدة؟

بسبب أزمة الهجرة..

كشفت 3 مصادر أمريكية مطلعة عن أن مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس على وشك إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من شأنه أن يسن ضوابط حدودية جديدة شاملة، بما في ذلك سلطة إيقاف معالجة طلبات اللجوء مؤقتًا أثناء الزيادات في معابر المهاجرين، وتأتي هذه التحركات عقب تمرد ولاية تكساس على الجيش الأمريكي والحكومة الفيدرالية، ورفض إزالة الأسلاك الشائكة الموجودة على الحدود، وانضم لها 25 ولاية في هذا التمرد، لتشتعل مخاوف الانفصال والتفكك الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية.

إجراءات أمريكية عاجلة لحل أزمة الحدود فى تكساس

وحسب المصادر، فإنه بعد أسابيع من المفاوضات المغلقة، يمكن للبيت الأبيض وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكشفوا عن اتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ويهدف مشروع القانون إلى خفض المستويات غير المسبوقة للعبور غير القانوني المسجلة على طول الحدود الجنوبية في السنوات الثلاث الماضية، حسبما كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وتابعت الشبكة أنه في حين أن السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والسيناتور المستقل كيرستن سينيما، على وشك الانتهاء من التسوية مع البيت الأبيض، فإن أي اقتراح للهجرة من الحزبين سيواجه معركة شاقة في مجلس النواب، حيث رئيس مجلس النواب مايك جونسون وغيره من المشرعين المحافظين، وقد ضغطوا من أجل تغييرات أكثر صرامة في نظام اللجوء.

تفاصيل مشروع قانون جديد لحل أزمة الهجرة فى الولايات المتحدة

وأضافت أن الانقسامات بين المشرعين الجمهوريين تفاقمت حول ما إذا كان يجب دعم صفقة الحدود مع بايدن بعد أن عارضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي تجمع حاشد في لاس فيجاس، يوم السبت، قال ترامب إنه "يفضل عدم وجود فاتورة على فاتورة سيئة".

وأشارت إلى أنه في حال سنها لتصبح قانونًا، فإن الصفقة الناشئة ستمثل أول إصلاح كبير من الحزبين لنظام الهجرة في البلاد منذ التسعينيات، ومن المتوقع أن يمنح الاتفاق السلطة التنفيذية سلطة قانونية جديدة لتعليق اللجوء بشكل فعال بين موانئ الدخول الرسمية عندما تتجاوز معابر المهاجرين حدودا معينة، وهذا من شأنه أن يؤثر على المناطق النائية في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس، حيث يعبر المهاجرون بانتظام إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتسليم أنفسهم لمسؤئولي الهجرة الفيدراليين المرهقين الذين غالبًا ما يطلقون سراحهم لأنهم لا يملكون الموارد اللازمة لفحص الجميع للحصول على اللجوء.

وأضافت الشبكة أنه سيتم تفعيل هذه السلطة، التي أشار إليها بايدن، على أنها سلطة "إغلاق الحدود" يوم الجمعة، بعد أن بلغ متوسط عدد عبور المهاجرين اليومي 5 آلاف شخص على مدار سبعة أيام، أو 8500 شخص في يوم واحد، كما يمكن تفعيلها بشكل اختياري بعد أن يتجاوز متوسط المعابر اليومية 4 آلاف حالة في الأسبوع، وسيكون هناك أيضًا حد لعدد الأيام التي يمكن للرئيس فيها تفعيل هذه السلطة كل عام.

وأشارت إلى أنه عندما يتم تفعيل هذه السلطة، لن يُسمح للمهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بطلب اللجوء، وسيواجهون الترحيل السريع إلى المكسيك أو بلدهم الأصلي. وسيتم إجراء استثناءات لمن يجتازون فحوصات أشكال اللجوء الإنساني الأخرى التي يصعب الحصول عليها، بما في ذلك الحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ويسمح القانون الأمريكي الحالي لمعظم المهاجرين على الأراضي الأمريكية بطلب اللجوء، حتى لو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وقال بايدن، يوم الجمعة، إنه سيستخدم السلطات الجديدة "في اليوم الذي يوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا"، واصفًا الصفقة الناشئة بأنها "مجموعة الإصلاحات الأصعب والأكثر عدالة لتأمين الحدود التي شهدناها في بلادنا على الإطلاق".

في حين أن الاقتراح الذي تفاوض عليه البيت الأبيض والمشرعون من شأنه أن يعاقب الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فإنه سيحافظ على اللجوء في موانئ الدخول الرسمية، وسيتطلب الأمر من مسئولي الحدود الأمريكيين مواصلة معالجة أكثر من 1400 طالب لجوء يوميًا في هذه المعابر الحدودية الرسمية عند تفعيل سلطة "الإغلاق"، حسبما قالت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز".

وتشمل المقترحات الأخرى المتعلقة بالحدود، والتي من المحتمل أن تكون في أي صفقة توسيع نطاق سلطة الإزالة المعجلة، إصدار تعليمات لمسئولي الهجرة بالبت في قضايا اللجوء في غضون ستة أشهر، بدلًا من الإطار الزمني الحالي الذي يمتد لسنوات؛ ورفع مستوى الإثبات في مقابلات اللجوء الأولية.

خلافات كبرى وتمرد داخل تكساس وانضمام 25 ولاية لها

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكام الجمهوريين في نصف ولاية تكساس صعدوا المواجهة المشتعلة مع الحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة غير الشرعية.

وحكمت المحكمة العليا هذا الأسبوع ضد حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قام بتركيب أسلاك شائكة على طول أميال من الحدود مع المكسيك، لكن الجمهوري تعهد بإضافة المزيد من الأسلاك الشائكة للقضاء على ما وصفه بالغزو.

وتابعت الإذاعة البريطانية أن عددا قياسيا من المهاجرين غير الشرعيين يزيد عن 300 ألف مهاجر عبروا الحدود في شهر ديسمبر وحده.

وأصدر 25 حاكمًا جمهوريًا، يوم الخميس الماضي، بيانًا مشتركًا للتضامن مع "أبوت" من أجل "تكثيف جهود حماية المواطنين الأمريكيين من المستويات التاريخية للمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات القاتلة مثل الفنتانيل والإرهابيين الذين يدخلون بلادنا".

وتتركز أحدث نقطة اشتعال حدودية على جزء صغير من نهر ريو غراندي، الذي أصبح أحد أكثر المناطق ازدحاما بالمهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني من المكسيك.

وكجزء من عملية لون ستار، سعى "أبوت" إلى منع أو ردع الدخول إلى ولايته، بما في ذلك عن طريق تركيب حوالي 30 ميلًا (48 كيلومترًا) من حواجز الأسلاك الشائكة على طول مدينة إيجل باس.

وحكم القضاة بأغلبية 5 مقابل 4 بأن دورية الحدود الأمريكية، وهي وكالة اتحادية، يمكنها قطع أو إزالة الأسلاك الشائكة التي أقامها الحرس الوطني في تكساس.

وقالت وزارة العدل إن السياج يعوق عمل عملاء حرس الحدود لأنه يشكل خطرا على كل من المهاجرين وجهات إنفاذ القانون، وبعض المهاجرين غير الشرعيين جرحوا أنفسهم بالسلك.