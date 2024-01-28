حرب لا تضع أوزارها.. سر الفشل المستمر فى إنهاء معركة غزة الطويلة

كشف مسئولون مطلعون على المفاوضات لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن السر وراء فشل كافة المقترحات التي قدمها المفاوضون الرئيسيون من مصر وقطر والولايات المتحدة، وعدم قدرة "حماس" أو إسرائيل على التوصل لاتفاق جديد منذ 30 نوفمبر الماضي.



وقال المسئولون، إن نقاط الخلاف المشتعلة بين الجانبين هي موعد مغادرة القوات الإسرائيلية قطاع غزة بالكامل، والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة لمنازلهم مرة أخرى، وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



أسباب فشل مقترحات وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت الصحيفة أنه في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين، معظمهم من النساء والأطفال المدنيين الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع، ولا يزال نحو 130 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة من بينهم 19 امرأة وطفلان، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعض النساء جنديات إسرائيليات، وقالت السلطات الإسرائيلية إن خمسًا من المحتجزات الإناث قُتلن.



ومساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه يتعين على قطر ممارسة المزيد من الضغوط على "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين، وسط تصاعد التوترات بين البلدين بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة بشأن صفقة المحتجزين.



وأضافت الصحيفة، أن الخلاف اللفظي خلق توترًا بين قطر وإسرائيل، ولكن لا يبدو أنه يردع الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، واحتواء صراع أوسع في الشرق الأوسط، يمتد من اليمن إلى لبنان.



وتابعت أنه من المتوقع أن تضخ عودة رئيس وكالة المخابرات المركزية زخمًا جديدًا في المحادثات، ولعب بيرنز دورًا مركزيًا في الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن غزة، وكان مفاوضًا رئيسيًا في الهدنة التي استمرت أسبوعًا في نوفمبر الماضي.



يذكر أن مصر وقطر تقودان منذ عدة أسابيع جهودًا مكثفة لدعم جهود وقف إطلاق النار، حيث قدمت مصر أكثر من مقترح يهدف في النهاية لوقف دائم لإطلاق النار والعمل على مسار من شأنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، حتى تكون هذه الحرب نقطة تحول في القضية الفلسطينية، ووضع حد للصراع العربي الإسرائيلي المشتعل منذ عقود طويلة.