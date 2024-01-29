شبح الحرب الإقليمية الشاملة في الشرق الأوسط.. الولايات المتحدة تواجه أزمة جديدة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شبح الصراع العسكري الأمريكي الإيراني المباشر اشتعل، أمس الأحد، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 34 آخرين في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة خدمة أمريكية على حدود الأردن وسوريا، وألقى بايدن باللوم على فصائل مسلحة مدعومة من إيران ومتمركزة بشكل رئيسي في العراق في الهجوم وتعهد بانتقام الولايات المتحدة من هذا الهجوم.

بعد ضرب القوات الأمريكية.. تخوفات من صراع إقليمي شامل

وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم يوم السبت على “البرج 22”، وهو موقع عسكري على الحدود الأردنية السورية العراقية، ولم تبذل الولايات المتحدة أي محاولة لإخفاء اعتقادها بأن إيران هي المسؤولة في نهاية المطاف.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت مبكر من يوم الاثنين، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تورط طهران في الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق أربع ضربات منفصلة بطائرات بدون طيار على ثلاث قواعد أمريكية، وكانت الولايات المتحدة تحقق في سبب عدم تمكن آلية الدفاع في قاعدة T-22 من صد الطائرة بدون طيار. وقد عانى العديد من الجنود الأمريكيين المصابين من إصابات في الدماغ، وقال مسؤول إن الطائرة بدون طيار ضربت بالقرب من الثكنات في وقت مبكر من الصباح، وهو ما يفسر العدد الكبير من الضحايا.

واجهت القوات الأمريكية وابلًا شبه يومي من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في العراق وسوريا منذ عملية طوفان الأقصى في غزة، لكن هذا الحادث يجعل الولايات المتحدة أقرب كثيرًا إلى صراع مباشر مع إيران، وهي النتيجة التي يصر الجانبان على عدم رغبتهم فيها، ولكنها قد تكون الآن غير قادرة على منعها مع انتشار الحوادث وتصاعد تأثيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها أفراد عسكريون أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على الرغم من غرق اثنين من قوات البحرية الأمريكية في 11 يناير قبالة سواحل الصومال أثناء اعتراضهما مركب شراعي. تحمل أسلحة إيرانية متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتضم المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة أعلنت مسؤوليتها عن مقتل تي-22، جماعة كتائب حزب الله التي قاتلت ضد قوات التحالف في العراق.

وتحاول الجماعات المدعومة من إيران منذ فترة طويلة إخراج القوات الأمريكية من العراق وسوريا، لكنها استخدمت الحرب في غزة كخلفية لتكثيف هذه الجهود وتوسيع ساحة المعركة.

وتقول الولايات المتحدة إن قواتها البالغ عددها 900 جندي في سوريا تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الديمقراطية السورية الكردية لهزيمة تنظيم داعش، الجماعة السنية المتطرفة. ولديها حوالي 4000 جندي في الأردن.

تشارلز ليستر.. التصعيد ضد القوات الأمريكية يهدد الشرق الأوسط

وقال تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط والخبير في الشأن السوري: "إنه تصعيد هائل وهو ما يثير قلق الجميع".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك رد حاسم حقًا على ذلك، فإن الحرس الثوري سيشعر بالجرأة الكاملة، هذا هو الهجوم رقم 180 منذ 18 أكتوبر – ويجب الرد عليه باعتباره يغير قواعد اللعبة".

وأكدت الصحيفة أن المعارضين الجمهوريين لبايدن استغلوا الهجوم كدليل على فشل الرئيس الديمقراطي في مواجهة إيران بينما يهاجم وكلاؤها القوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون في بيان "الرد الوحيد على هذه الهجمات يجب أن يكون انتقاما عسكريا مدمرا ضد القوات الإيرانية … أي شيء أقل من ذلك سيؤكد أن جو بايدن جبان".

ودعا ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، بايدن إلى ممارسة القوة الأمريكية لإجبار إيران على تغيير سلوكها، وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت إن إيران "تشكك بشكل صارخ في قوة الولايات المتحدة وتصميمها".