النائب نادر الخبيرى: توجيهات الرئيس بتحسين التعليم الجامعى تستهدف تحقيق نهضة شاملة

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين ورفع كفاءة التعليم الجامعي تستهدف تحقيق نهضة شاملة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يسعى إلى تطوير التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي لتخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية زاخرة بالعقول الفذة القادرة على تحقيق نجاحات كبيرة جدًا فى كل المجالات بالفكر والتعليم، لتعود مصر إلى سابق عهدها فى الريادة والقيادة.

وتابع النائب نادر الخبيري أن رفع كفاءة التعليم الجامعي ومواكبة التطورات التكنولوجية العلمية سينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميًا وعالميًا.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تطوير التعليم هو أساس بناء مستقبل مصر من خلال الاستفادة من قدرات الشباب المصري في العمل والإنتاج، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعيد الدولة المصرية لريادتها مرة أخرى.



يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمى وتعزيز المكون التنموى به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.



وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توفير كل سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة فى مجال التعليم العالى، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميًا وعالميًا، وكذلك السعى لتحويل مصر إلى مقصد إقليمى جاذب للتعليم الجامعى المتميز.