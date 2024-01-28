الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بحزب "المؤتمر": متابعة الرئيس السيسى لتطوير التعليم الجامعى تستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة

المهندس علاء والي
المهندس علاء والي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب "المؤتمر" بمحافظة الجيزة، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة لتطوير التعليم الجامعي، تأكيد على دعمه للتعليم وتخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة تقوم على عقول وسواعد أبنائها، ونسف الفجوة التي كانت موجودة بزيادة الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

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سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن الرقابة على الجامعات الخاصة

وأوضح والي، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة وتحسين جودة التعليم الجامعي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، وإيلاءه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز.

وأكد أمين حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على إعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى في كل المجالات، ولن يحدث ذلك إلا برفع جودة التعليم الذي ينعكس على المجالات العملية كافة.

وأشار المهندس علاء والي إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالارتقاء بجودة التعليم يستهدف مواكبة التحولات العالمية، مما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.

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توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعى

حزب المؤتمر محافظة الجيزة التعليم الجامعى المهندس علاء والي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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