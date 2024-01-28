منها 11417 تجاوز السرعة.. "المرور" تحرر 53252 مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 53252 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 872 مخالفة السير بدون تراخيص، و51 دراجة نارية مخالفة، و11417 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و1664 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.