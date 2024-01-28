الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منها 11417 تجاوز السرعة.. "المرور" تحرر 53252 مخالفة خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 53252 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 872 مخالفة السير بدون تراخيص، و51 دراجة نارية مخالفة، و11417 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و1664 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور قائدي السيارات المخالفين

مواد متعلقة

ضبط 11 متهمًا بالتنقيب عن الذهب وبحوزتهم مضبوطات بـ97 مليون جنيه

تحرير 574 مخالفة عدم ارتداء خوذة ورفع 31 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

"هددها بالاعتداء على ابنها".. القبض على سائق تاكسي نصب على سيدة في بورسعيد

القبض على 10 بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية

إحباط محاولة تهريب شحنة حشيش بـ70 مليون جنيه فى السويس

ضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في 5 محافظات

"الداخلية" تناشد الأجانب التوجه إلى مصلحة الجوازات

سقوط عصابة لتزوير العملات المالية وترويجها بالقاهرة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة