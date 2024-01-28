الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هددها بالاعتداء على ابنها".. القبض على سائق تاكسي نصب على سيدة في بورسعيد

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد، لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه.

 

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بالقاهرة، يفيد بتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب عليها من خلال موقع فيس بوك، وإيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها، ولدى حضور المبلغة وبرفقتها نجليها للتقابل معه بدائرة القسم فوجئت بقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديدها بإيذاء أحد أبنائها واستولى منها على مبلغ مالي وهاتف محمول وحقيبة سفر بداخلها أوراق ثبوتية خاصة بها وأبنائها كرهًا عنها ولاذ بالهرب.

 

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أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن بورسعيد عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق تاكسي، مقيم بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارته وبحوزته هاتف محمول وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على حقيبة السفر الخاصة بالمجني عليها بداخلها المسروقات، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مُستخدمًا مفتاح السيارة في تهديد نجل المجني عليها وأنه قام بالتصرف بباقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق تاكسي بورسعيد اجنبية نصب وزارة الداخلية

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