الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زحام وطوابير على قاعات صنَّاع المحتوى بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الثاني، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، توافد عدد كبير من الشباب والفتيات الصغار والكبار، على قاعات الندوات التي يتواجد بها صنَّاع المُحتوى و«اليوتيوبر»، داخل ساحات قاعة 2 الرئيسية.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض القاهرة الدولى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية اليوتيوبر صناع الم حتوى زحام شديد وطوابير معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب النرويج

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