الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

#مصر _ستبقى_قوية.. هاشتاج يتصدر "X" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة

عيد الشرطة الـ 72
عيد الشرطة الـ 72

تصدَّر هاشتاج "#مصر_ستبقى_قوية" تريند منصة التدوينات القصيرة "X" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، حيثُ قامت احتفالية عيد الشرطة الـ72، داخل الأكاديمية، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.

وأطلق المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان  "مصر ستبقى قوية"، عبر حسابتهم الشخصية، مؤكدين قوة وصلابة الدولة المصرية بشعبها وجيشها وشرطتها، مُشيرين إلى رسائل الرئيس السيسي التي أكد فيها باستمرار الجهود المصرية في مواجهة الإرهاب وتطهير الأراضي المصرية من المخرّبين وتجاوز كل التحديات التي تمرّ بها البلاد نتيجة التأثرات العالمية، بإرادة شعبها وقيادتها.

وأثمن الكثيرون عبر "تويتر" جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وما تبذله الدولة من إدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي وجميع الانتهاكات الإجرامية التي يفرضها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

25يناير.. أوبريت لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة 72

الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

وكان الرئيس السيسي، قد شهد اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

استقرار الدول والحفاظ على مستقبلها وأمنها يتحمله كل أفراد الشعب المصري

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استقرار الدول والحفاظ على مستقبلها وأمنها، هو أمن لا يتحمله الشرطة فقط، ولكن يتحمله كل أفراد الشعب المصري.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72: "أنا بقول الكلام دا في وقت صعب أوي.. زي ما إحنا شايفين المنطقة بالكامل والعالم في وضع صعب ومضطرب.. وإحنا هنا في منطقتنا بالذات والأوضاع التي تحدث في قطاع غزة وبعد أربع شهور يا ترى الأربع شهور دول عدوا علينا بسهولة في مصر.. وإحنا كنا قبل منها بنواجه أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا أزمة الملاحة في البحر الأحمر".

وتابع: “إوعوا تتصورا إني كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية.. لأ.. أنا مقدرها كويس جدًا.. ومقدر صلابة المصريين ودا كلام مش معنوي دا كلام حقيقي.. أنا عارف إن الظروف صعبة والحياة صعبة والأسعار غالية.. بس أنا عايز أقولكوا يمكن ربنا أراد نشاهد مشاهد قاسية.. إحنا بنتكلم النهاردة في 25 ألف شهيد من المدنيين تقربيًا من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كله.. الكلام دا بستدعي به إحنا قد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية وكلها بتأثر علينا وعلى اقتصادنا”.

أُقيم الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

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