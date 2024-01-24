بين "الفايكنج" والفنون المعاصرة.. رحلة عبر الزمن في تاريخ الثقافة النرويجية بمعرض الكتاب

تشارك مملكة النرويج ضيف شرف الدورة الـ55 لمعرض الكتاب 2024، ببرنامج ثقافي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين لتعريف العالم العربي بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج، ومن بين الأدباء النرويجيين المشاركين في المعرض: الكاتب تيرجي تيفيدت مؤلف كتاب عن النيل، والكاتب جوستاين غاردر، والكاتبة لين ستارلسبيرج.

"الدستور" يُسلط في السطور التالية، الضوء على جانب من الطبيعة والثقافة النرويجية والعادات والتقاليد التي ينفردون بها..

ما هي تقاليد النرويج؟

تاريخ النرويج غني ومتنوع، ويتجلى ذلك في الطريقة التي يعيش بها السكان الأصليون، وتلتزم دول الشمال عموما بما يسمى قانون جانتي، وهو عبارة عن مدونة سلوك تعزز نجاح المجتمع الجماعي، بدلا من النفخ في البوق أو فصل النفس عن القاعدة. يتم الترويج لأشياء مثل الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الاجتماعية على أنها مهمة وناجحة بشكل خاص في دول مثل النرويج، ويساعد قانون جانتي على خلق أرضية مشتركة متسقة.

وتشمل التقاليد التي تعكس هذا الشعور الشغف بالحياة الريفية، والحب الجماعي للطبيعة، وفهم التاريخ والفولكلور ولا تزال الثقافات البدوية المختلفة التي اتخذت من النرويج موطنًا لها على مر القرون مكانًا لها في المجتمع الحديث، تتأثر الموسيقى والفن والأدب بهذه الثقافات المتنوعة، كما أن الأعياد التقليدية هي مزيج من الأعياد الاسكندنافية والمسيحية. عيد الميلاد هو أهم الفصول وفي النرويج، يسمى عيد الميلاد يوليو أو جول، على اسم الانقلاب الفايكنج والوثني.

وهناك تقليد قوي للعيش في الهواء الطلق في النرويج أيضًا، مع الغابات الخضراء المورقة والمناطق الساحلية الكبيرة والمضايق الجميلة والجبال المتعرجة، تعد البيئة مناسبة للمشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك وصيد الأسماك وركوب الدراجات والتصوير الفوتوغرافي.

الحياة اليومية والعادات الاجتماعية

وعلى الرغم من أن النرويج حديثة جدًا في معظم النواحي، إلا أنها حافظت على العديد من تقاليدها، فلا تزال رواية القصص والفولكلور، التي يلعب فيها المتصيدون دورًا بارزًا،

الفنون

في أيام الفايكنج، نسج رواة القصص (سكالد) من الشعر السكالديكي حكايات العمالقة، والأقزام، والآلهة الحربية، وبالاعتماد على هذا التقليد، خلق المؤلفون النرويجيون على مدى قرون تاريخًا أدبيًا غنيًا، في شكله المنطوق والمكتوب، وأثبت الأدب النرويجي هويته بقوة، فكان لشعر هنريك فيرجلاند ومسرحيات إبسن أهمية خاصة، حيث قدمت مسرحياته الواقعية تحليلًا أخلاقيًا جديدًا مشحونًا سياسيًا للمسرح الأوروبي.

وتظل أعمال الروائيين هامسون وأوندست مؤثرة، على الرغم من أن النرويجيين المعاصرين أكثر عرضة لقراءة المعاصرين مثل بيورج فيك، وكيم سماج، وتور أوج برينجسفيرد، الذين يكتبون الخيال، والروايات البوليسية الوجودية، والأطروحات الفلسفية، على التوالي.

ورغم أن النرويج تضم واحدة من المجتمعات اللغوية الأصغر في العالم، إلا أن البلاد من بين الدول الرائدة في الكتب المنشورة للفرد، حيث تظهر عدة آلاف من العناوين الجديدة سنويًا، حوالي ثلاثة أخماسها من أصل نرويجي.

ويتم دعم الأدب من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الإعفاء الضريبي، والمنح المقدمة للكتاب، والمشتريات الحكومية للمكتبات، وفي المجمل، هناك حوالي 5000 مكتبة عامة أو مدرسية.

وبرع الرسامون النرويجيون في القرن العشرين في الجداريات إلى حد أنهم لا ينافسهم إلا التقليد المكسيكي بهذا المعنى. فنانون آخرون مشهورون عالميًا بمجموعاتهم متعددة الوسائط، والنسيج التصويري، والفنون غير التصويرية في النحت وكذلك الرسم.

ألهمت الكنائس الصخرية في العصور الوسطى المصنوعة من جذوع الأشجار المستقيمة والمنازل المصنوعة من جذوع الأشجار الأفقية المحفورة في الزوايا الكثير من الهندسة المعمارية النرويجية، فالمنازل الخاصة، كلها تقريبًا من الخشب، مصنوعة لتتلاءم بشكل مريح مع التضاريس، أما بالنسبة للمباني الكبيرة، يتم استكمال الفولاذ والزجاج بالخرسانة التي غالبًا ما يتم تشكيلها وملمسها بقدر كبير من الخيال.

وتزدهر الفنون والحرف اليدوية والتصميم الصناعي جنبًا إلى جنب، وغالبًا ما تكون مستوحاة من الاكتشافات الأثرية من عصر الفايكنج، وثقافة السامي الشمالي، ومدارس التصميم المتقدمة.

وزادت النرويج بشكل ملحوظ صادراتها من الأثاث، وأدوات المينا، والمنسوجات، وأدوات المائدة، والمجوهرات، والتي يشتمل الكثير منها على زخارف تصميمية تعكس هذا التراث الثقافي بالإضافة إلى الأساليب الطليعية.

ونال الملحنون النرويجيون “جريج” وبدرجة أقل يوهان سفيندسن وجير تفيت، استحسانًا كبيرًا، فكثيرًا ما يستخدم الملحنون المعاصرون مثل Åse Hedstrøm، وNils Henrik Asheim، وCecilie Ore موضوعات مستمدة من الفولكلور القديم، ويطورون العمل الذي تؤديه فرق مثل أوركسترا أوسلو الفيلهارمونية، وأوركسترا الحجرة النرويجية، وأوركسترا بيرغن الفيلهارمونية. تكرم المهرجانات الموسيقية في أوسلو وتروندهايم وبيرغن ومدن أخرى أنواعًا تتراوح من موسيقى الجاز إلى موسيقى الهيفي ميتال والهيب هوب وحتى النسخة النرويجية من موسيقى الريف.

المؤسسات الثقافية

ويوجد بها مسارح دائمة في عدة مدن، ولديها ما يُسمى بمسرح الدولة المتنقل، والذي ينظمجولات في جميع أنحاء البلاد، ويقدم ما يصل إلى 1200 عرض سنويًا، بالإضافة إلى الأوبرا النرويجية، التي افتتحت عام 1959، تتلقى إعانات مالية من الدولة (كما تفعل معظم المسارح الأخرى).

وبالإضافة إلى معرض الفنون الوطني، افتتحت أوسلو متحفًا خاصًا في عام 1963 لتكريمها إدفارد مونك، يُنسب إليه الفضل باعتباره أحد مؤسسي الحركة التعبيرية والرسام الأكثر شهرة في النرويج.

يحتوي مركز سونيا هيني-نيلز أونستاد للفنون، الذي تم افتتاحه عام 1968 بالقرب من أوسلو، على أعمال فنية حديثة من جميع أنحاء العالم، وتستضيف أوسلو العديد من المتاحف الأخرى، بما في ذلك مركز إبسن، الذي يكرم الكاتب المسرحي الشهير، ومتحف المقاومة، الذي يوثق كفاح النرويج ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

الرياضة والترفيه

ويتمتع النرويجيون بمزايا خاصة تتمثل في المساحة الوفيرة والاتصال الوثيق تقليديًا بالطبيعة، ويعد التزلج الريفي على الثلج وجميع أشكال التزلج من وسائل التسلية الوطنية في فصل الشتاء الطويل، حيثُ كانت المتزلجة على الجليد سونيا هيني واحدة من أشهر الرياضيين في النرويج، وحصلت على الميداليات الذهبية الأولمبية في الألعاب الشتوية في أعوام 1928 و1932 و1936 وأصبحت بعد ذلك نجمة سينمائية دولية كبرى.

واستضافت النرويج الألعاب الشتوية مرتين: في أوسلو عام 1952 وفي ليلهامر عام 1994. فاز النرويجيون بميداليات في الألعاب الشتوية أكثر من الرياضيين من أي دولة أخرى، لكن البراعة الرياضية النرويجية لا تقتصر على المنافسة الشتوية، بل تتمتع أيضًا بسجل ممتاز في سباقات المضمار والميدان، ولا سيما في منافسات الجري لمسافات طويلة.

ماذا يعرض للنرويج في معرض الكتاب 2024؟

يحتفي البرنامج بأديب نوبل النرويجي "يون فوسه"؛ حيث يخصص يومًا كاملًا له في المعرض، لتناول أعماله، ومؤلفاته وأشعاره المختلفة، كما يحتفي بأهم كتاب المسرح في النرويج: هنريك إبسن، المعروف بـ «أبو المسرح النرويجي».

ويحتفي البرنامج بأدب الطفل، من خلال مشاركة نسرين مكتبي برقوقي، مديرة المركز القومي لكتب الأطفال والشباب بأوسلو، وذلك باعتبار المشاركة تبادلًا للخبرات في مجال الكتابة للطفل بين النرويج والعالم العربي.