دار الكتاب المقدس تطلق مسابقة "كلامك نوري" في معرض الكتاب

تشارك دار الكتاب المقدس، في فعاليات النسخة الـ"55" من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024م،في صالة 2 جناح a3، بعدد من إصداراتها الجديدة من ترجمات الإنجيل.

وتطلق دار الكتاب المقدس، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الحالي، مسابقة جديدة لزوار المعرض المسيحيين، تحت عنوان “كلامك نوري”.

وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الزوار من الشباب والأقباط على قراءة الكتاب المقدس، والبحث عن التفسيرات، بهدف حثهم على الاستمرار في قراءة الإنجيل.

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ"55"، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".





افتتاح معرض الكتاب 2024



وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.



ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:



- اختيار أيقونة شراء تذكرة.

- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.

- إدخال رقم تليفونك المحمول.

- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه من المعرض.

- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

