العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024.. "كثّف مذاكرتك"

العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الأشياء التي يتسائل عنها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عبر محركات البحث المُختلفة، بالتزامن مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024

ويترقب الكثيرون امتحانات الثانوية العامة، لذا ارتفع البحث على مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول امتحانات الثانوية العامة، يستعرض موقع "الدستور" خريطة اختبارات الثانوية العامة 2024 والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو المقبل 2024 داخل اللجان بالمدارس على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

ويمكن لكل من يرغب في تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لرفع جميع المستندات المطلوبة وملء البيانات بشكل صحيح من (هنــــــــــــــــا).

بداية الفصل الدراسي الثاني

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، أوضحت أنَّه سيكون يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، مشيرة إلى أن الفصل الدراسي الثاني 2024 يستمر لمدة 3 شهور، وينتهي الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023\2024، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، ومن المقرر أن تبدأ بكل محافظة حسب طبيعتها، ولكن يجب أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 في يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو المقبل.