برلمانى: لن ننسى تضحيات رجال الشرطة.. وتوثيق بطولاتهم ضرورة للأجيال القادمة

هنأ النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

سجل حافل بالبطولات

وقال عضو مجلس النواب إن رجال الشرطة لهم تاريخ وسجل حافل بالبطولات، وهو ما يجب توثيقه فى العديد من الأعمال الفنية بمختلف ألوانها لتوثيق هذه التضحيات العظيمة، لتكون خير مثال للأجيال الجديدة التى لم ترَ ولم تشاهد ولم تعاصر هذه التضحيات العظيمة، وفى نفس الوقت تكريمًا ورد ولو جزء من الجميل لهؤلاء الأبطال البواسل الذين حملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الدفاع عن الوطن.

وقال النائب عمرو هندي إن المصريين جميعهم يقدرون بكل الفخر والإجلال الدور التاريخى لرجال الشرطة والتضحيات وتقديمهم أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن، مثمنًا النجاحات الكبيرة التى يحققها بواسل الشرطة الأوفياء فى حربهم المقدسة ضد قوى الشر والإرهاب والظلام، خاصة بعدما لمس الجميع حال غياب رجال الشرطة الواقع الصعب الذى عاشه الجميع دون استثناء، وهو ما تسبب فى حالة من الفوضى ومن ثم رجال الشرطة تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة فى حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمنطقة بالكامل.

وأشاد النائب عمرو هندي بالجهود والضربات الاستباقية لرجال الشرطة، وما وصلت إليه هذه الوزارة الحيوية من تطور غير مسبوق على مدار تاريخها فى العمل الشرطى، وتوجيه ضربات استباقية لمعاقل الإرهاب وقوى الشر، حيث استطاعت بجانب رجال القوات المسلحة البواسل القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره بالكامل.