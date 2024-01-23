الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني حول خطة وزارة الصناعة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى زيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يضمن تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير العالمية.

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أهم قطاعات تدعم تحقيق التنمية 

وقالت "عازر" في سؤالها، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة الأزمات العالمية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري.

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معوقات القطاع الصناعي

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبة بضرورة إزالة معوقات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي لإخراج منتج مصري قادر على المنافسة، وإمكانية التصدير إلى الخارج.

نقص الخامات

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن نقص المواد الخام والاعتماد على استيرادها من الخارج، كذلك من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبة أيضًا بضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية، وأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.

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..وتطالب بفتح أسواق جديدة في الخارج

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح أسواق جديدة في الخارج والداخل لتسويق المنتج المصري.

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