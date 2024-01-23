الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمود سامي يعلن ترشحه لرئاسة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

المهندس محمود سامي
المهندس محمود سامي

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، عزمه الترشح لرئاسة الحزب، خلال الانتخابات المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل.

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وكان المرشح الرئاسي السابق فريد زهران ورئيس حزب المصري الديمقراطي الحالي، أعلن عن عدم نيته للترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب.

وأكدت مصادر خاصة، أن عددا كبيرا من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، أعلنوا تأييدهم للنائب محمود سامي ترشحه فوزر إعلان ترشحه، موضحة أن قيادات تري أن الفترة الزمنية المتبقية حتى موعد المؤتمر العام قصيرة، بحيث يجب ترتيب صفوف الحزب وتجهيزها مبكرا لمواجهة العديد من الأمور التنظيمية وأهمها التفاعل مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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وأوضح المصادر أن قيادات الحزب تري أنه يجب تجهيز كوادر الحزب في المحافظات المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في النصف الثاني من ٢٠٢٥، وهي أمور تحتاج فترة زمنية للم الشتات، وتوحيد الجهود وبيان جاهزية الحزب أمام المجتمع السياسي والشعبي.

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